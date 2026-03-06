Accoltella una donna sul bus al Vomero, il profilo dell’aggressore

PUBBLICITÀ

Una serata di terrore è stata vissuta da una donna che è stata accoltellata sul bus al Vomero. Già giovedì Antonio Meglio è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono riusciti a bloccarlo in via Simone Martini. L’aggressore pubblicava sulla sua bacheca Facebook canzoni d’amore e frasi poetiche ma nel corso delle verifiche è emerso che fosse in cura per problemi psichiatrici.

Coltellate sul bus al Vomero

Secondo una prima ricostruzione, il 39enne ha improvvisamente estratto un coltello e ha aggredito la passeggera sotto gli occhi delle altre persone presenti sul bus. La situazione è precipitata in pochi istanti: Meglio ha poi trattenuto la donna sotto la minaccia dell’arma per circa quindici minuti, scatenando il panico tra i presenti.

Alcuni passeggeri hanno tentato di intervenire per aiutare la vittima e bloccare l’aggressore, mentre qualcuno ha allertato le forze dell’ordine. Prima dell’intervento dei militari l’aggressore aveva anche rischiato il linciaggio da parte dei presenti.

Il 39enne di Pianura non conosceva la vittima. Ai carabinieri avrebbe raccontato di aver agito senza un motivo preciso, spiegando di aver compiuto il gesto per attirare l’attenzione: è stato arrestato con le accuse di lesioni personali gravi e sequestro di persona. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato addosso all’uomo anche una seconda lama. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Cardarelli: è ricoverata ma non è in pericolo di vita.