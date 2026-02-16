Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo, portato all’Ospedale dei Pellegrini

PUBBLICITÀ

È stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, nel centro di Napoli, il figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini: le sue condizioni non sono gravi e i medici gli hanno diagnosticato una ferita da taglio alla gamba con prognosi di sette giorni. Lo riporta Fanpage.it.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, intervenuta con una pattuglia del commissariato Montecalvario. Il ragazzo era già finito al centro della cronaca nel 2024, quando era stato rintracciato dopo essersi allontanato per mesi da una casa famiglia.

