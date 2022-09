Accredito di 10,5 mln sul conto per errore, chiesta la restituzione: “Ho speso tutto”

Stava aspettando un rimborso di 100 dollari da Crypto.com, sito di criptovalute, e invece si è ritrovata sul conto 10,5 milioni. Un evidente errore dell’azienda, che però non ha impedito alla “milionaria per caso” di comprare una bella casa e distribuire parte dei soldi ai familiari. Solo dopo sette mesi la società si è accorta del clamoroso sbaglio e ha avviato un procedimento legale nei confronti della donna, originaria di Melbourne (Australia). Risultato: conti congelati e ordine di vendere il prima possibile l’abitazione acquistata. La vicenda è stata riportata dal Guardian. La donna ha ricevuto per sbaglio l’ingente somma perché la società di criptovalute ha inserito il numero di conto nel campo riservato all’importo da rimborsare. L’azienda se n’è accorta solamente dopo sette mesi nel corso di una verifica di routine, e ha avviato un procedimento legale contro la “milionaria per caso”.

– Come riporta la testata britannica, la Suprema Corte dello Stato australiano del Victoria – dove si trova Melbourne – ha congelato la somma accreditata per sbaglio, che in parte era stata già trasferita su altri conti. Dovrà anche vendere il prima possibile la casa acquistata, ora nella disponibilità della sorella. Si tratta di una lussuosa abitazione comprata per 1,35 milioni di dollari, con cinque camere da lette e quattro bagni. Non solo: nel restituire i soldi, la donna dovrà pagare anche gli interessi, pari a 27mila dollar