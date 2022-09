Travolte da un’auto mentre erano in bici: dopo Amelia muore anche l’amica Luigia

È morta dopo tre giorni di agonia la 35enne Luigia Boccamazzo, travolta mentre era in sella alla sua bici lungo la strada provinciale 5 che da Lucera conduce a Pietramontecorvino, nel Foggiano. È la seconda vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso, che aveva coinvolto un’auto e la bicicletta sulla quale erano le amiche. Nel violento impatto era infatti rimasta uccisa sul colpo la 23enne Amelia Capobianco.

Le due stavano percorrendo la provinciale con una bicicletta elettrica quando una donna alla guida della sua auto le ha tamponate. La velocità elevate le ha sbalzate dalla bici e ha scaraventato le due donne sull’asfalto. Mentre per la più giovane non c’è stato nulla da fare, per la 35enne la situazione è apparsa meno drammatica.

Ricoverata in ospedale al Policlinico Riuniti di Foggia, le sue condizioni si sono però aggravate nelle ultime ore: la donna aveva riportato fratture multiple e numerosi traumi interni e questa mattina i sanitari hanno dichiarato il decesso. (Fanpage)