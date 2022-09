Pane fino a 5 euro al Kg e latte a 2 euro al litro: la stangata di autunno per il caro energia

In arrivo altre stangate per i consumatori. L’inflazione rappresenta oramai una vera e propria emergenza nazionale, con il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio (come quelli di pane e latte) che raggiunge ad agosto i livelli più alti degli ultimi 37 anni. Lo afferma Assoutenti, commentando i preoccupanti dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

Rincari sugli alimentari: “Il Governo deve intervenire anche sulle bollette“

“Il dato in assoluto più drammatico è quello degli alimentari che ad agosto registrano una impennata record, aumentando addirittura del 10,6% rispetto allo scorso anno – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo significa che una famiglia con due figli, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +794 euro annui (+591 euro la famiglia “tipo”), una stangata senza precedenti”. “Il Governo deve intervenire con urgenza tagliando subito l’Iva sui beni primari come gli alimentari. In modo da portare ad una immediata riduzione dei prezzi per le famiglie”, prosegue Truzzi. “Il vero problema, tuttavia, è quello dell’energia: senza interventi efficaci si profila all’orizzonte un “dramma d’autunno” sul fronte delle bollette. Con i consumatori che andranno incontro a nuovi pesanti rialzi delle tariffe nei mesi in cui fanno maggior uso di gas e alla possibilità di riduzioni delle forniture legate alla delicata situazione con la Russia”.

A Napoli il pane costerà anche 5 euro al chilo

Il prezzo del pane a Napoli potrebbe raddoppiare nelle prossime ore da 2 euro e 50 centesimi a 5 euro. L’allarme arriva dal leader dei panificatori di Napoli, Domenico Filosa. “Il popolo, quello per cui il pane è centrale, non potrà permettersi questi rincari. Quelli che mangiano il palatone e non le specialità ai cereali o alle noci potevano contare su prezzi accessibili. Ma ormai non sarà più così: non abbiamo scelta per arginare l’impennata delle bollette e del costo delle materie prime“. Domani ci sarà il vertice in Confcommercio a Napoli nel corso del quale saranno decise le misure per gestire gli aumenti.

Il prezzo del latte potrebbe raggiungere i 2 euro

Nel frattempo, Granarolo e i francesi di Lactalis lanciano un allarme sul prezzo del latte e chiedono un intervento al governo. In una nota congiunta spiegano che “l’inflazione ha toccato in maniera importante, con numeri a doppia cifra, quasi tutte le voci di costo che compongono la filiera del latte. Oggi, però, la preoccupazione maggiore è rappresentata dall’incremento dei costi energetici. Nelle ultime settimane sono aumentati a tal punto da rendere difficile trasferirli sul mercato, in un momento economicamente complesso per le famiglie italiane”. Le due aziende dicono di avere assorbito un’inflazione tra il 25 e il 30%, ma dalla primavera il prezzo del latte per le famiglie è comunque salito a 1,75/1,80 euro al litro. La stima è che possa aumentare ancora entro la fine dell’anno, superando la soglia fatidica dei 2 euro.