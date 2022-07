Addio al celibato all’estero finisce in rissa, coinvolta comitiva di Giugliano: c’è un fermato

Un addio al celibato si è trasformato in un incubo per una comitiva di Giugliano, una persona è stata fermata dalla polizia. I fatti sono accaduti in un noto locale a Montecarlo, nel Principato di Monaco, dove un gruppo di ragazzi di Giugliano si è recato nei giorni scorsi per festeggiare l’amico sposo. Durante la serata, che stava scorrendo via senza problemi, all’improvviso è nato un diverbio con altri ragazzi presenti nella struttura.

E’ scoppiato un parapiglia per futili motivi tra le due comitive, che ha costretto la vigilanza privata ad intervenire per evitare il peggio. Sul posto è intervenuta anche la polizia del Principato di Montecarlo, che ha portato due giuglianesi in Commissariato. Uno dei due è stato trattenuto in cella, mentre tutti gli altri hanno fatto ritorno a Giugliano. Ci sono indagini in corso da parte della polizia monegasca per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche i filmati delle telecamere della struttura.