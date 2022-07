“L’anguria fa ingrassare, non è acqua”: la nutrizionista su TikTok scatena le polemiche [Video]

La biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo è finita al centro delle polemiche, a causa di alcuni video pubblicati su TikTok, che hanno scatenato l’opinione pubblica. Soprattutto un video, in particolare, ha ‘incuriosito’ gli utenti dei social: la nutrizionista infatti ha affermato che l’anguria non sarebbe poi così leggera per una dieta. Una dichiarazione che è costata cara all’esperta dell’alimentazione, che è stato criticata dopo la sua ‘uscita’.

Le dichiarazioni della nutrizionista che hanno scatenato le polemiche

“Ooh, questa è anguria non è acqua. L’anguria, così come tutta l’altra frutta, fa ingrassare. In questa ciotola ce ne sono 400 grammi ed è la porzione di frutta della giornata“. Parole che non sono piaciute a nessuno e che hanno scatenato innumerevoli commenti da parte di persone che non hanno apprezzato questo atteggiamento o di altri nutrizionisti, come lei, che l’accusano di aver fatto affermazioni non veritiere e aver usato modi e termini sbagliati per affrontare il problema del sovrappeso.

“E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari”, scrivono gli utenti nei commenti. Poi c’è chi le consiglia di cambiare il nome del suo profilo da Di nutrizione a “disinformazione” o chi ancora vorrebbe aiutarla a fare il CV. Ma tra tutti c’è anche qualcuno in sua difesa come chi ricorda a tutti che la frutta contiene sì al 90% di acqua ma anche tanti zuccheri che, in quantità eccessive, non fanno bene all’organismo.