Afragola, terrore nel rione Salicelle: colpi d’arma da fuoco contro un uomo

Notte di terrore ad Afragola. Prima i colpi d’arma da fuoco e poi il ritrovamento del 47enne Ferdinando T. in via Salicelle. L’uomo, residente a Carinola, è stato ferito alle spalle e trovato a terra vicino alla sua auto. Erano le 4 e 30 circa quando sono avvenuti i fatti. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è rimasto sotto osservazione.

Sul posto sono stati trovati 4 bossoli. Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell’ordine, a colpirlo sarebbero stati quattro uomini a bordo di un Suv. Non sono chiare le motivazione della violenza e saranno solo le indagini delle forze dell’ordine a far luce sulla questione. L’attività investigativa è affidata ai poliziotti del commissariato di Afragola. In tempi brevi potrebbe essere fatta chiarezza. Le condizione di salute dell’uomo sono stabili e non risulta essere in pericolo di vita. Il terrore torna a diventare protagonista della provincia napoletana.

I precedenti

Un’altra notte di terrore ad Afragola risale ad inizio gennaio. In via Ciaramella erano circa l’una quando il 28enne Luca A. rimase ferito alla mano sinistra da un colpo d’arma da fuoco. Il personale sanitario della clinica Villa dei Fiori ad Acerra visitò e medicò il giovane, giudicato guaribile in 15 giorni. Sul posto intervennero gli agenti di polizia del commissariato di Afragola che raccolsero la testimonianza del giovane. Secondo quanto emerso, la vicenda sarebbe nata da un tentativo di rapina. Le forze dell’ordine si recarono in via Ciaramella per i rilievi del caso. Sul posto i poliziotti trovarono alcuni bossoli calibro 9X21. La questione sicurezza ad Afragola è sempre centrale. A fine novembre, c’era stato un incontro del sindaco Antonio Pannone con il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra ed il Prefetto di Napoli Claudio Palomba.