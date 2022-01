Pugni a caso alle donne in strada a Napoli, diffuse le immagini dell’aggressore

Resta ancora leggermente sfocato, ma è questione di dettagli. L’uomo che nei giorni ha aggredito, a caso, due donne a Napoli colpendole con schiaffi sul viso, adesso ha un volto. Gli investigatori, infatti, grazie alle immagine registrate dalle telecamere di sorveglianza, sono risaliti all’uomo vestito con un piumino blu scuro e un paio di jeans chiari.

L’immagine, pubblicata da Fanpage.it, ritrae l’aggressore mentre core in un vicolo subito dopo aver colpito una vittima a caso. Proprio a causa del movimento, il suo volto non è stato ripreso alla perfezione. Il frame, però, aiuta e non poco le ricerche delle forze dell’ordine.

Knockout Game tra le strade di Napoli, donne prese a pugni in strada: ricerche in tutta Napoli

Si aggira per il centro di Napoli e colpisce, con violenza, le donne che passeggiano da sole con degli schiaffi e pugni al volto. Sono queste le folli azioni di un giovane uomo ricercato dalla polizia: al momento si contano – soltanto negli ultimi giorni – due vittime. La prima sabato alle 14, quando una donna ha improvvisamente ricevuto un colpo al viso mentre si trovava sulle scale che portano da via Monteoliveto a piazza Matteotti.

L’altra donna invece, sempre al Centro di Napoli, è stata colpita al volto e fatta rotolare sulle scale. Gesti insani che hanno aperta la caccia all’uomo, diventato un vero e proprio pericolo per l’incolumità delle donne che si trovano a passeggiare in solitaria.

Ipotesi Knockout Game a Napoli

Ancora non si conoscono i motivi degli insani gesti dell’uomo. Al momento le ipotesi più accreditate sono quella del Knockout Game – un gioco ben noto che prevede di atterrare, senza motivo, le persone con un colpo – o ancora eventuali problemi psichici che spingerebbero il giovane a compire le violente azioni.

In ogni caso, al momento si contano già due donne ferite a Napoli. Entrambe sono finite in ospedale dopo le ferite riportate: i medici, dopo aver valutato le loro condizioni, hanno previsto i tempi di cura in almeno dieci giorni.