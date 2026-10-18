Agguato a Casavatore, uomo ferito: carabinieri sul posto

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Spari in serata a Casavatore, dove un uomo è stato ferito a colpi di pistola all’angolo tra via Cadorna e via San Pietro. Secondo la prima ricostruzione a esplodere i colpi sarebbe stata una persona arrivata sul posto in sella a una moto, poi allontanatasi dopo l’agguato. Il ferito è stato accompagnato in ospedale da alcuni conoscenti, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria e identificare il responsabile.