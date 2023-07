Agguato a Ponticelli, lo scorso anno l’esplosione di una bomba sotto casa del ras Naturale

PUBBLICITÀ

Era nel mirino da tempo Ciro Naturale ferito la scorsa notte in via Miranda (leggi qui l’articolo precedente). L’uomo è infatti considerato un personaggio di punta del clan De Micco e dunque la prima pista investigativa porta direttamente agli acerrimi nemici dei De Luca Bossa. Del resto lo stesso ras soprannominato ‘o mellone era scampato ad un’autobomba piazzata sotto la sua abitazione proprio dal gruppo del lotto 0 nel luglio del 2022. Per quel raid lo scorso gennaio sono finiti in manette Christian Marfella e altri ras dei De Luca Bossa (leggi qui l’articolo). A sostegno di quell’operazione una serie di intercettazioni ambientali tra cui una nella stessa abitazione di Naturale:«Christian Marfella è uscito ed è venuto a fare il b… a noi. Quelli di sopra le case sono andati a sparare

prima al corso Ponticelli e poi sono arrivati qua sotto». Queste le parole che fornirono agli inquirenti il primo spunto per scoprire mandante e autori della bomba fatta esplodere in via Virginia Wolff a Ponticelli. Di quell’episodio Christian Marfella fu indicato come presunto mandante mentre gli esecutori materiali sarebbero stati Luca Concilio, Lorenzo Valenzano e Alessandro Ferlotti. In precedenza i ras del lotto 0 avevano incontrato in strada la figlia di Naturale minacciandola:«Digli a tuo padre che si crede che non lo devo intossicare? due cugini a me e due sorelle a te».