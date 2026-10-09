Agguato a Pozzuoli, condanna soft per il ras Salvatore Pio Orsetti

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Secondo la Procura quell’agguato doveva servire a riaffermare il potere dei Longobardi-Beneduce sul territorio flegreo. In due nell’agosto del 2025 affiancarono Andrea Loffredo per ucciderlo: per quel raid scattarono poi le manette per il 27enne Salvatore Pio Orsetti e per un complice minorenne. Nonostante tale quadro accusatorio nel corso del giudizio abbreviato Orsetti se l’è cavata con una condanna a soli cinque anni e quattro mesi: meno della metà richiesta dal pubblico ministero che aveva invocato una condanna a 12 anni di reclusione. Ad affievolire il quadro accusatorio per Orsetti è stato il suo legale, l’avvocato Fabio Segreti, riuscito a rimediare per il 27enne una condanna tutto sommato al ribasso. Secondo la ricostruzione operata dalla Procura la vittima fu avvicinata nei pressi della sua abitazione contro cui i due avrebbero esploso almeno tre colpi “ad altezza d’uomo”. I reati contestati erano pesanti: tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, aggravati in modo esplicito dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan. Oltre a Orsetti è già stato condannato anche il minore che era con lui, D.G.