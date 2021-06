Si torna a sparare in provincia di Napoli. Teatro dell’ultima azione criminale Pozzuoli. Qui i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie perché poco prima si era lì presentato Salvatore Artiaco, 51enne del posto conosciuto negli ambienti criminali come ‘Mammariello’. L’uomo presentava una ferita d’arma da fuoco al braccio sinistro. Sembrerebbe che due soggetti – a bordo di uno scooter – gli abbiano sparato in via Campigli nei pressi della sua abitazione mentre passeggiava. Artiaco, giudicato guaribile in 30 giorni, è stato dimesso. I carabinieri hanno rinvenuto in via Campigli due bossoli calibro 9. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica degli eventi.

Artiaco fu arrestato per detenzione di droga nel luglio del 2019 dai carabinieri di Pozzuoli. In quella circostanza l’uomo aveva nascosto 49 grammi di hashish dietro la caldaia della propria abitazione