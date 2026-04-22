Al via la cantierizzazione del Parco Sportivo Liternum: “Vogliamo creare una cittadina dello sport”

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio che sta prendendo forma proprio nella stessa zona. A pochi passi, infatti, proseguono i lavori dell’impianto sportivo Liternum, ormai in fase avanzata, che comprenderà quattro campi da padel e strutture di servizio. La consegna dell’impianto è prevista per giugno 2026.
Ma il piano di sviluppo non si ferma qui. Nell’area sorgerà anche un Palazzetto dello Sport, previsto nei terreni comunali adiacenti al Liceo Scientifico Falcone. Parallelamente, è in fase di progettazione anche un intervento sulla viabilità: una nuova strada collegherà via Ripuaria con il liceo, innestandosi su via vicinale I Gelsi. Il progetto prevede non solo il collegamento, ma anche l’allargamento della carreggiata e interventi di arredo urbano.
L’obiettivo complessivo è quello di trasformare l’intera area in una vera cittadella dello sport, un punto di riferimento per giovani, famiglie e appassionati, dove praticare attività fisica ma anche vivere momenti di socialità. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, l’apertura del cantiere rappresenta oggi il primo passo concreto verso questa visione.
Le parole del sindaco di Giugliano Diego D’Alterio
“L’obiettivo di questa amministrazione è creare una cittadina dello sport – spiega il primo cittadino -, quindi come abbiamo più volte ribadito, verranno due campi da padel coperti e due scoperti. Adesso avviamo i lavori per un campo polivalente e un campo di calcetto, poi ci sarà la costruzione del palazzetto dello sport.
Ovviamente ci sarà un secondo step, tutto ciò è stato programmato nella passata amministrazione. Noi porteremo avanti il progetto aggiungendo e cercando di aggiungere una strada di collegamento, ovviamente che collega questa cittadella dello sport e che sarà di facile accesso ai cittadini. Inoltre inizieremo a fine settimana prossima la fase di Prius. L’obiettivo – conclude – è riprendere tutto ciò che è stato fatto in passato e programmare per il futuro”.
L’assessore all’urbanistica Gennaro Guarino: “L’idea è quella di fare un’unica cittadella sportiva”
“Oggi ci siamo riusciti. Ricorriamo continuamente, facciamo la corsa contro il tempo tutti i giorni per cercare di portare a termine la programmazione della passata amministrazione, che ci ha lasciato tante opere e oggi consegniamo i lavori del Parco Sportivo Liternum che è un’opera di circa 500 mila euro, programmazione 21-22” commenta l’assessore all’urbanistica Guarino.
“L’abbiamo rimodulata perché poi con l’aumento dei prezzi delle opere pubbliche abbiamo dovuto rimodularla – spiega -. L’idea dell’amministrazione D’Alterio è proprio questa, quella di mettere insieme un po’ tutte le programmazioni e creare un’unica cittadella sportiva con i due campi di padel coperti e due scoperti che verranno consegnati per giugno. Oggi programmiamo un campo polivalente, pallavolo, basket e un campo di calcetto e contiamo di portare a termine poi un palazzetto dello sport, di fianco il Liceo Scientifico Falcone, e di recuperare almeno due campi da questa programmazione, quindi l’idea è quella di fare un’unica cittadella sportiva”.