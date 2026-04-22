Al via la cantierizzazione del Parco Sportivo Liternum: “Vogliamo creare una cittadina dello sport”

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio che sta prendendo forma proprio nella stessa zona. A pochi passi, infatti, proseguono i lavori dell’impianto sportivo Liternum, ormai in fase avanzata, che comprenderà quattro campi da padel e strutture di servizio. La consegna dell’impianto è prevista per giugno 2026 .

Le parole del sindaco di Giugliano Diego D’Alterio

“L’obiettivo di questa amministrazione è creare una cittadina dello sport – spiega il primo cittadino -, quindi come abbiamo più volte ribadito, verranno due campi da padel coperti e due scoperti. Adesso avviamo i lavori per un campo polivalente e un campo di calcetto, poi ci sarà la costruzione del palazzetto dello sport.

Ovviamente ci sarà un secondo step, tutto ciò è stato programmato nella passata amministrazione. Noi porteremo avanti il progetto aggiungendo e cercando di aggiungere una strada di collegamento, ovviamente che collega questa cittadella dello sport e che sarà di facile accesso ai cittadini. Inoltre inizieremo a fine settimana prossima la fase di Prius. L’obiettivo – conclude – è riprendere tutto ciò che è stato fatto in passato e programmare per il futuro”.

L’assessore all’urbanistica Gennaro Guarino: “L’idea è quella di fare un’unica cittadella sportiva”

“Oggi ci siamo riusciti. Ricorriamo continuamente, facciamo la corsa contro il tempo tutti i giorni per cercare di portare a termine la programmazione della passata amministrazione, che ci ha lasciato tante opere e oggi consegniamo i lavori del Parco Sportivo Liternum che è un’opera di circa 500 mila euro, programmazione 21-22” commenta l’assessore all’urbanistica Guarino.

“L’abbiamo rimodulata perché poi con l’aumento dei prezzi delle opere pubbliche abbiamo dovuto rimodularla – spiega -. L’idea dell’amministrazione D’Alterio è proprio questa, quella di mettere insieme un po’ tutte le programmazioni e creare un’unica cittadella sportiva con i due campi di padel coperti e due scoperti che verranno consegnati per giugno. Oggi programmiamo un campo polivalente, pallavolo, basket e un campo di calcetto e contiamo di portare a termine poi un palazzetto dello sport, di fianco il Liceo Scientifico Falcone, e di recuperare almeno due campi da questa programmazione, quindi l’idea è quella di fare un’unica cittadella sportiva”.