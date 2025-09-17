PUBBLICITÀ
HomeCronacaAlcoltest, buone notizie per gli automobilisti con l’ultima sentenza della Cassazione
CronacaCronaca nazionale

Alcoltest, buone notizie per gli automobilisti con l’ultima sentenza della Cassazione

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di due misurazioni etilometriche con risultati differenti, deve essere considerato valido il valore più basso, quello cioè favorevole all’automobilista.

Il principio si fonda sul cosiddetto favor rei, secondo cui in caso di incertezza o divergenza tra prove va sempre applicata l’interpretazione più favorevole all’imputato. Nel caso esaminato, la prima prova aveva restituito un tasso alcolemico di 1,56 g/l, mentre la seconda di 1,32 g/l. I giudici hanno chiarito che non può essere preso come riferimento il valore più alto, che avrebbe comportato pene più gravi e la revoca della patente, ma quello inferiore, con conseguenze meno pesanti.

PUBBLICITÀ

La decisione tiene conto anche delle variabili fisiologiche del corpo umano e delle possibili oscillazioni degli strumenti di rilevazione. Per questo, quando due controlli effettuati a breve distanza forniscono risultati discordanti, non è corretto privilegiare il dato più severo.

La sentenza avrà un impatto concreto nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza: le difformità tra due rilevazioni dovranno essere sempre risolte in favore del conducente, riducendo così il rischio di sanzioni sproporzionate.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati