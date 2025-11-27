PUBBLICITÀ
Alfonso muore in casa, lacrime a Casal di Principe per il 46enne

Lacrime a Casal di Principe per la morte improvvisa di Alfonso Sarracino. Il 46enne è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Gallarate. L’allarme è scattato nel martedì pomeriggio, quando alcuni vicini, preoccupati perché non lo vedevano da giorni, hanno contattato i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto ore prima. I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno ricostruito la dinamica: sembrerebbe che la morte sia dovuta a cause naturali. Sarracino era conosciuto in zona; la sorella aveva gestito per anni un supermercato lungo la strada per San Cipriano. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

