Allarme baby gang a Napoli, revoca della licenza a chi vende alcol e armi ai minori

Sanzioni fino alla revoca della licenza per chi vende alcol o armi ai minorenni. Questa è una delle misure decise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato questa mattina dal prefetto di Napoli Claudio Palomba. A tale comitato hanno preso parte il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi e i vertici locali delle forze dell’ordine.

La dichiarazione del prefetto Palomba sulla vendita di armi e alcol ai minori

“Abbiamo concordato una serie di interventi“ ha spiegato il prefetto Palomba. “Da un rafforzamento dei controlli soprattutto in alcune zone, seguirà a brevissimo un tavolo tecnico. Questo è stato anche concordato con il sindaco che ci ha rappresentato la necessità di un intervento specifico su piazza Garibaldi. Così si interverrà anche nelle scuole, nelle quali abbiamo concordato un piano di comitati. Ma soprattutto concorderemo delle misure sanzionatorie nel caso di abuso e vendita di alcolici ai minorenni fino alla revoca della licenza”.

Le misure di sanzione saranno accompagnate da sistemi di videosorveglianza

“E altrettanto avverrà nel caso di vendita di armi o coltelli a soggetti minori. Partiremo con delle comunicazioni di avvio del procedimento ai soggetti titolari di questi esercizi commerciali, e poi concorderemo le misure di sanzione o revoca a seconda della gravità dell’infrazione. A questo si aggiungerà il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza a breve” ha concluso il prefetto Claudio Palomba.