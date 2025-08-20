Allerta botulino, ritirato un altro lotto di friarielli alla napoletana

PUBBLICITÀ

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di friarielli alla napoletana a marchio Terra Mia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una sospetta contaminazione da botulino. Il prodotto è venduto in vasi di vetro da 1 kg con il numero di lotto 280325 e il termine minimo di conservazione (TMC) 28/03/2028.

Il precedente ritiro di friarielli di agosto

Richiamati due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino. Scatta l’avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza.

I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento di Scafati, in provincia di Salerno.

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami datata 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati – Sa. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.