Allerta meteo, arrivano le prime chiusure delle scuole in Campania per venerdì 10 dicembre: l’elenco in aggiornamento

Prorogata l’allerta meteo su Napoli e la Campania anche per venerdì 10 dicembre 2021. Si attendono temporali e forte vento su tutta la Regione. Scuole chiuse? La decisione spetta ai vari Comuni a seconda delle criticità e delle avverse condizioni meteo. Ecco cosa dice il bollettino della Protezione Civili e cosa accadrà nelle prossime ore.

Prorogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania: condizioni meteo avverse

La scadenza iniziale dell’allerta meteo su Napoli e la Campania era prevista per le 16 di oggi, 9 dicembre 2021. Le avverse condizioni metereologiche hanno fatto sì che venisse però prorogata fino alle 16 di domani, venerdì 10 dicembre 2021.

Per ora scuole chiuse in diversi Comuni del Casertano come Calvi Risorta, Pietramelara, Alife

Si tratta di un’allerta di colore giallo per vento e temporali e per rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione Civile regionale ha voluto far sapere di voler raccomandare la massima attenzione rispetto alle criticità previste esortando le varie autorità a porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. Il bollettino parla di rischio ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale, ma anche di possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno oltre che di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali.

Risulta possibile, viste le previsioni meteo per il fine settimana, che l’allerta su Napoli e Campania venga ulteriormente prorogata. Si attendono infatti piogge abbondanti e venti molto forti, sulla scia di quanto già visto in questi giorni, sia sabato che domenica mattina. Da lunedì, molto probabilmente, un timido sole tornerà a far capolino e a far risalire leggermente le temperature.