Napoli. Si rifiuta di indossare la mascherina in metro e insulta i poliziotti: denunciata

Linea 1 della metropolitana di Napoli ferma per quasi un un’ora. Succede alle 12.00 di oggi nella stazione di Salvator Rosa. Le corse sono state sospese perché, durante i controlli per la verifica di Green pass e del possesso dei dispositivi di protezione individuali, un pendolare ne è risultato sprovvisto. Privo di mascherina sulla banchina, ha rifiutato l’invito degli addetti ai lavori di indossarla. Si è così reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, richiamate sul posto.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato una donna che non indossava il dispositivo di protezione individuale e non voleva scendere dal treno e, alla vista degli operatori, ha iniziato ad insultarli opponendo una viva resistenza fino a quando, con difficoltà, è stata fatta scendere dal convoglio e bloccata. La donna, una 52enne dominicana, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio nonché sanzionata poiché priva della mascherina.

Alle 12.55 il traffico è potuto riprendere. Considerevoli i disagi per migliaia di cittadini, “rimasti a piedi” e – in alcuni casi – costretti ad uscire dalla stazione e trovare modi alternativi per muoversi nonostante l’allerta meteo.