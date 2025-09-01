Allerta meteo a Napoli, martedì chiuse spiagge e parchi cittadini

PUBBLICITÀ

In virtù dell’allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9.00 di domani, martedì 2 settembre alle ore 23.59 di martedì 2 settembre 2025, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del pontile Nord di Bagnoli. Sarà inoltre interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Dopo il “break” tornano piogge e temporali a Napoli, scatta l’allerta meteo