Blitz della polizia a Secondigliano, rione la Bussola, San Pietro a Patierno e Vasto: arresti e denunce

Diverse operazioni Alto Impatto da parte della Polizia di Stato. A esserne interessati i quartieri napoletani di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Vasto oltre alla città di Frattaminore.

Secondigliano e San Pietro a Patierno, controlli e sequestri

A condurre l’Alto Impatto ieri e questa mattina a Secondigliano e San Pietro a Patierno gli agenti di Polizia del Commissariato di Secondigliano diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, il Reparti Prevenzione Crimine Campania, Nibbio, l’Unità Operativa del Gruppo Motociclisti e Recuperi Veicoli Abbandonati e del personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro.

In corso Secondigliano controlli a una nota pizzeria. Due i lavoratori della cucina sprovvisti della certificazione verde Covid 19 e assunti irregolarmente come così altri due camerieri. Riscontrate da parte dell’Asl diverse irregolarità igienico-sanitarie.

In via Sant’Andrea a Avellino deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo per resistenza al pubblico ufficiale e guida senza patente. Il soggetto era anche in possesso di un tirapugni.

A San Pietro in via Rosa dei Venti è stato deferito all’autorità giudiziaria per contrabbando di sigarette. Sequestrate 106 pacchetti di sigarette di varie marche per oltre 2 kg di peso. In via della Bussola, sequestrati 12 autoveicoli e 6 moto privi di copertura assicurativa.

Controllate 162 persone, 53 pregiudicate; 130 autovetture, 15 delle quali sottoposte a sequestro e fermo amministrativo e 29 motoveicoli 4 delle quali sequestrate e sottoposte a fermo amministrativo. Multe elevate per 35.594 euro e 38 le infrazioni rilevate.

I controlli al Vasto

Ieri gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel in corso Arnaldo Lucci, via Gianturco e via Ferraris. Le persone controllate sono state 101, 39 delle quali con precedenti di polizia, 47 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Alto Impatto a Frattaminore

Nella città di Frattaminore gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un Alto Impatto in via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII, piazza Atella e piazza San Maurizio: identificate 138 persone, di cui 24 con precedenti di polizia. Controllati 49 veicoli.