Controlli a tappeto nel Napoletano, fermate oltre 100 persone e 60 veicoli sul lungomare

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona denominata “Annunziata” e sul lungomare di Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività identificate 101 persone, di cui 15 con precedenti di polizia e controllati 60 veicoli.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso una scuderia di cavalli in via Asilo Infantile. Qui, con il supporto di personale ASL, hanno accertato che uno degli equini era sprovvisto di documenti identificativi e microchip; per tale motivo lo hanno sottoposto a sequestro sanitario concedendo al titolare 15 giorni al fine di regolarizzare la posizione amministrativa dell’animale.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Quest’ultima trovata in possesso di un involucro contenente tre grammi circa di hashish.