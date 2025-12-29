Indagine sugli Amato-Pagano, la moglie dell’affiliato: “Tanto vale che ti arrestano”

PUBBLICITÀ

Arturo Vastarelli e Giulia Barra non sono due semplici coniugi, bensì il primo è un affiliato al clan Amato-Pagano mentre la seconda avrebbe incassato la mesata da parte degli Scissionisti. Il 63enne avrebbe lavorato per Luigi ‘Cicciotto’ Diano nella gestione delle piazze di spaccio a Scampia ma, in seguito all’allontanamento del suo capo, avrebbe vissuto difficoltà economiche.

Quelle ristrettezze si sarebbero ripercosse sulla vita coniugale, infatti a luglio 2024, la donna indagata avrebbe sfogato le sue frustrazioni a una parente auspicando la cattura del marito: «Eh tu niente mi porti che devo fare io tanto vale che ti arrestano e statti bene. Sto in grazia di Dio ma sto proprio in grazia di Dio. Io vivo nella pace di Dio... Quello doveva avere due lo sai no però ha avuto 1500 perché 500 già se le è prese… ma a me non me frega le 500 se le è prese erano i suoi ma i miei non li doveva toccare».

Barra avrebbe cambiato idea dopo l’arresto del marito a Madrid poiché non avrebbe ricevuto il sostegno economico dal clan. Questo emergerebbe da una telefonata, risalente a novembre 2024, in cui la donna avrebbe voluto iniziare a lavorare in una ditta di pulizie. L’ipotesi sarebbe stata subito esclusa dall’affiliato al clan Amato-Pagano: «No, no a me non mi pensare proprio, a me quello che tengo… me lo togli e lo metti, il primo che parla sopra… lo faccio uscire la merda per tutte le ruote, ti faccio vedere che succede, quando vado là glielo dico, gli faccio fare le figure di merda a tutti quanti, lui ha detto che parlavo con l’omm e quell’altro parlava con l’omm».