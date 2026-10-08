Anche alla Als di Marano attivo il contenimento dei prezzi, il sistema pre-pay facilita servizio e pagamento

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La politica di contenimento dei prezzi del carburante targata ALS si allarga anche a Marano. Da oggi, infatti, i nuovi prezzi sono attivi anche presso il distributore ALS di via del Mare 100, offrendo agli automobilisti della zona condizioni più competitive per i propri rifornimenti.

La nuova politica commerciale prevede un prezzo di 1,979 euro al litro per la benzina verde e di 2,179 euro al litro per il diesel. Una scelta che punta a rendere più conveniente il rifornimento in un periodo nel quale il costo del carburante continua a incidere in maniera significativa sulle spese quotidiane di famiglie, lavoratori e imprese.

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L’estensione all’impianto di Marano rappresenta un ulteriore passo della strategia avviata da ALS, realtà locale della distribuzione carburanti presente sul territorio da oltre 15 anni. L’azienda, che conta tre impianti e più di 25 dipendenti, ha deciso di destinare importanti risorse a una politica di maggiore competitività, cercando di avvicinare i propri prezzi a quelli delle grandi compagnie e, in alcuni periodi, di posizionarsi anche al di sotto delle quotazioni di mercato.

I nuovi prezzi sono già applicati presso l’impianto di Villaricca, in Corso Europa 406, e da oggi anche a Marano, in via del Mare 100. La stessa politica potrebbe ampliarsi presto anche presso l’impianto ALS di Quarto, in via J.F. Kennedy 17.

Resta disponibile anche il sistema Pre-Pay, utilizzato soprattutto nelle ore notturne, che consente al cliente di comunicare all’operatore l’importo da spendere e procedere successivamente al rifornimento.

Per gli automobilisti di Marano e dei comuni limitrofi si tratta quindi di una novità concreta, con l’obiettivo di rendere il costo del pieno più sostenibile.