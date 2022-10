Andrea esce per fare un giro in bicicletta e scompare: trovato il corpo dopo una settimana

Andrea Fregni era uscito di casa a Sant’Agata Bolognese inforcando la sua bicicletta per fare un giro, come faceva spesso. Tuttavia, da quel momento, era letteralmente sparito nel nulla e nessuno lo aveva più visto. Fino a quando, una settimana dopo, qualcuno non ha notato la sua bici in un fosso a bordo strada. Hanno trovato l’uomo di 68 anni riverso a terra e senza vita poco lontano.

Andrea Fregni era uscito in bicicletta la mattina del 30 settembre, ma da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie

Il corpo di Andrea si trovava lungo la strada provinciale a scorrimento veloce nel territorio del comune di San Giovanni in Persiceto, sempre nella città metropolitana di Bologna. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione quando sabato è stato recuperato, sintomo che era lì da molto tempo. Forse dallo stesso giorno della sua sparizione che risale al 30 settembre scorso. Il pensionato vive da solo e per diversi giorni nessuno si è accorto della sua assenza. Le ricerche sono scattate solo quando la sorella ha tentato a più riprese di contattarlo senza riuscirsi. La donna, che vive nelle Marche, ha provato a mettersi in contatto con lui più volte fino a decidersi a denunciare la sua scomparsa lo scorso 4 ottobre.

Una settimana dopo la scomparsa, la macabra scoperta: il corpo senza vita del 68enne poco lontano dalla sua bicicletta

Per altri gironi però nessuno ha saputo dove fosse finito Andrea Fregni. Cioè fino a quando qualcuno non ha segnalato la strana presenza di una bicicletta per terra sotto al guard rail a pochi passi dalla strada. I carabinieri intervenuti sul posto hanno subito collegato la bici all’uomo scomparso e si sono messi alla sua ricerca facendo infine la macabra scoperta poco lontano. Il corpo del 68enne infatti si trovava in un fossato nelle vicinanze della carreggiata, ma non visibile in quanto nascosto dalla vegetazione. L’ipotesi degli inquirenti è che Andrea Fregni sia stato vittima di un pirata della strada che lo avrebbe investito sbalzandolo nel fossato per poi darsi alla fuga senza soccorrerlo né chiamare aiuto. Ad avvalorare questa ipotesi i segni sulla bici compatibili con un urto. Sarà però solo l’autopsia disposta dal pm corpo della vittima a chiarire l’esatta causa di morte.