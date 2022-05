Angelo Paradiso indagato per revenge porn, l’ex giocatore del Napoli denunciato da un’attrice

Angelo Paradiso finisce nei guai. L’ex calciatore di Napoli e Lazio avrebbe fatto circolare un video hard girato con la sua ex fidanzata. Si tratta di una giovane e famosa attrice che lo ha denunciato per revenge porn.

I due hanno avuto una breve relazione lo scorso anno. L’ex sportivo ha subìto una perquisizione da parte della polizia: gli agenti hanno messo sotto sequestro il suo smartphone per verificare le accuse. L’uomo, che dopo aver chiuso la carriera da calciatore è diventato imprenditore, è sotto indagine per diffusione illecita di video sessualmente espliciti, oltre che per stalking, estorsione e diffamazione.

La ricostruzione

Dopo la rottura, l’ex calciatore avrebbe continuato a tormentarla, seguendola agli appuntamenti, spuntando all’improvviso in strada e spacciandosi addirittura come suo manager in alcune occasioni. L’attrice gli avrebbe più volte detto di non continuare ma l’ex calciatore avrebbe insistito, racconta “Repubblica”. Adesso in procura verrà analizzato il telefonino dell’uomo alla ricerca di prove, soprattutto per l’accusa più grave. La divulgazione di un video che sta danneggiando la carriera della giovane attrice.