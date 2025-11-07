Anguissa in Coppa d’Africa, potrebbe saltare fino ad 8 partite

PUBBLICITÀ

Frank Anguissa è uno dei leader del Napoli. Il camerunense in questo avvio di stagione sta trascinando i partenopei a suon di gol e prestazioni. A destare preoccupazione nell’ambiente azzurro è la situazione relativa alla Coppa d’Africa nel quale Anguissa sarà grande protagonista.

Anguissa in Coppa d’Africa: emergenza azzurra a centrocampo

La Coppa d’Africa avrà inizio il 21 dicembre 2025 e terminerà il 18 gennaio 2026. Il centrocampista azzurro, che sarà impegnato col suo Camerun potrebbe saltare un numero corposo di partite. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Anguissa dovrebbe rimanere a Napoli almeno sino alla gara di Udine, in programma nel weekend del 13/14 dicembre. Il centrocampista azzurro non parteciperà alla Supercoppa Italiana, in programma a Riad dal 18 dicembre 2025. Il camerunense dovrebbe saltare almeno 5-6 gare di campionato, tra cui il big match di San Siro contro l‘Inter. Se il Camerun dovesse arrivare sino alla finalissima, Anguissa salterebbe addirittura all’incirca 10 gare col Napoli. Nel rientrare in Italia andrà poi successivamente valutata la sua condizione fisica, dopo un mese molto intenso e con ritmi assai differenti da quelli napoletani.

Un’assenza pesante per Conte ed il suo staff, che nel calciomercato invernale tenterà di sopperire a questa preziosissima assenza. Gli azzurri, impegnati su più fronti sono già a corto di uomini a centrocampo e l’assenza di Anguissa oltre al lungo infortunio di De Bruyne spingeranno con molta probabilità il DS Manna a cercare delle soluzioni alternative.

Nelle scorse settimane era emersa una voce secondo cui il centrocampista azzurro avrebbe potuto rinunciare alla Coppa d’Africa. Questa clamorosa ipotesi era nata in relazione allo stato di Anguissa, impegnato su più fronti con gli azzurri e con un rinnovo del contratto ormai quasi ai dettagli. Ad oggi però pare difficile che Zambo rinunci alla competizione più prestigiosa del suo continente, tuttavia ancora non è detta l’ultima parola.