Momento d’oro per Anguissa: rinnovo in vista e clamorosa ipotesi sulla Coppa d’Africa

PUBBLICITÀ

Frank Zambo Anguissa è tra i protagonisti del Napoli. Il centrocampista camerunense sta sin qui disputando un’ottima stagione, dando continuità con quanto di buono fatto nell’annata appena trascorsa.

I numeri di Anguissa: l’azzurro è indispensabile per Conte e il rinnovo si avvicina

Già 4 gol realizzati in campionato e ben 5 premi Mvp conquistati in nove gare. Anguissa è sempre di più tra i leader della squadra partenopea. Antonio Conte ha più volte speso parole d’affetto nei confronti di Zambo, ritenendolo uno dei calciatori più fondamentali del gruppo squadra.

PUBBLICITÀ

Il contratto di Anguissa scade nel 2027. Il club azzurro sta discutendo con gli agenti del calciatore il rinnovo già da tempo. Sin qui resiste una certa distanza tra domanda e offerta ma la sensazione è che le parti possano mettersi d’accordo nel breve tempo. La voglia reciproca è di proseguire assieme quest’avventura nonostante gli interessamenti di alcuni club europei. Il Galatasaray su di tutti sembra voler corteggiare l’azzurro, per poter ricomporre la coppia scudetto con Osimhen. Anche alcuni club arabi potrebbero inserirsi nella corte al calciatore, qualora con Napoli non si trovasse la quadra. Nella prossima settimana è in programma un nuovo incontro tra le parti per tentare l’affondo finale e permettere ad Anguissa di sposare il progetto napoletano ancora per qualche anno.

Il camerunense potrebbe non andare in Coppa d’Africa

Stando a quanto riportato da più fonti, Anguissa potrebbe clamorosamente saltare la Coppa d’Africa in programma tra dicembre e gennaio. Questa possibilità inaspettata potrebbe nascere se tutti gli incastri funzioneranno a dovere. Un’ipotesi che tutt’ora è al momento difficile ma non impossibile. Sarà fondamentale capire nelle prossime settimane come si evolveranno alcune dinamiche quali ad esempio la questione rinnovo e la situazione del Napoli impegnato in Champions League, campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La sua eventuale partenza per la competizione che si terrà in Marocco potrebbe far intervenire il Napoli sul mercato. Gli azzurri che sono già corti a centrocampo, approfitterebbero della finestra di calciomercato invernale per rinforzare l’organico.