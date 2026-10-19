Condannato per l’agguato di camorra, scarcerato il ras delle Case Nuove

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Va ai domiciliari Antonio Cuomo, elemento di spicco del clan che gestiva gli affari illeciti alle cosiddette Case Nuove, nella zona di piazza Mercato. Il ras era stato condannato a 20 anni di carcere per il tentato omicidio di Giuseppe Vatiero, detto Peppe Basetta, suo rivale ed elemento di spicco del clan Cardarelli, e ad altri sei anni per i reati di detenzione di armi, droga, documenti falsi serviti per il periodo di latitanza.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del difensore, l’avvocato Antonio Iorio del Foro di Torre Annunziata, ha annullato la sentenza emessa nei suoi confronti di Cuomo per il tentato omicidio di Vatiero ottenendo una riduzione di pena.

Avendo già espiato circa 11 anni di reclusione, malgrado il parere negativo della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, Cuomo è riuscito a ottenere dall’autorità giudiziaria il beneficio della detenzione domiciliare.

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