Marano piange Antonio D’Alterio, si è spento lo stimato professore del Carlo Levi

Triste buongiorno per la città di Marano, si è spento a 57 anni Antonio D’Alterio. Stimato professore del Liceo Carlo Levi, la sua dipartita ha gettato nello sconforto alunni e insegnanti, nonché l’intera comunità scolastica che in queste ore lo ricorda con enorme affetto. A portarsi via l’insegnante di scienze umane è stato un brutto male contro cui lottava da qualche tempo. Antonio D’Alterio si è spento a casa sua a Marano. Ancora non si conoscono data e luogo dei funerali.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [5/5/2021] | Marano, il Liceo Segrè piange il prof D’Auria: “Gli alunni la sua ragione di vita”

Un grave lutto colpisce il Liceo Scientifico Emilio Segrè di Marano. Si è spento il professor Nino D’Auria, vera e propria istituzione – nonché punto di riferimento – per l’intero Istituto. Stimato e ben voluto da colleghi e alunni, lascerà un vuoto enorme. Incolmabile.

L’ultimo saluto del ‘suo’ Segrè

Il cordoglio del dirigente scolastico e del personale tutto:

“La comunità scolastica del Liceo Scientifico “E. Segre’ “ piange la perdita del Professore Nino D’Auria. Docente dotato di grande spessore umano e di indiscutibili capacità professionali, alla scuola ha dedicato tutto se stesso, agendo sempre per il bene dell’Istituzione. Ha svolto fino all’ultimo il suo compito con grande dedizione, seguendo gli studenti con amore fino al suo ultimo respiro.

Nella vita scolastica, con signorilità ed intelligenza, è stato sempre pronto a guardare avanti per raggiungere nuovi traguardi. Rimarrà vivo in tutti il Suo grande insegnamento di vita: la capacità di valorizzare al meglio ogni alunno.

Porteremo di Lei, caro Prof. Nino, la memoria di una persona capace, preparata, impegnata e leale, che ha fatto degli alunni la sua ragione di vita”.