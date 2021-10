Finalmente, dopo giorni di patimento, è stata decisa la data dei funerali di Antonio Natale, il 2wenne del parco Verde scomparso lo scorso 4 ottobre e ritrovato cadavere dopo 14 giorni nelle campagne tra Caivano ed Afragola a ridosso del campo rom. Come riportato dal portale teleclubitalia la salma di Antonio è stata restituita alla mamma per la celebrazione dei funerali. Le esequie sono fissate, in forma privata, per sabato mattina alle 7 nel cimitero di Caivano. Probabilmente a dare l’ultimo saluto al giovane ci sarà anche don Maurizio Patriciello, che dal primo momento è stato affianco alla famiglia Natale.

Le parole della mamma di Antonio Natale

La mamma di Antonio, in una diretta Fb, ha raccontato delle voci che le sono arrivate durante quei 14 giorni in cui non si conosceva della sorte del ragazzo. Le avevano detto che il ragazzo era vivo, che era stato rapito e “venduto” ad un gruppo criminale. Con tutta probabilità, invece, Antonio era stato ucciso già il 4 ottobre, poco dopo la scomparsa.

Non si esclude che Antonio sia finto in un brutto giro: il contesto in cui la vicenda è maturata è quello tristemente noto del Parco Verde di Caivano. Tra le ipotesi relative al movente al vaglio degli investigatori che stanno cercando di fare luce sull’accaduto ci sarebbero anche contrasti con elementi appartenenti alla malavita, non solo locale, non è ancora chiaro se innescati da comportamenti spregiudicati – e non tollerati – da parte della vittima.

La mamma Anna hanno parlato a La Radiazza a Radio Marte

La mamma Anna hanno parlato a La Radiazza a Radio Marte: “Voglio giustizia per mio figlio, non mi fermerò fino a quando non saprò la verità. Antonio era tutta la mia vita”. La mamma si rivolge alla famiglia Bervicato, tirata in ballo sulla sparizione di Antonio. “Non tutti sono andati sotto la caserma, ci sono ancora due persone che mancano e che sono irreperibili. Se dicono di volere bene a mio figlio, facciano sapere a tutti chi era veramente. Siete gentaglia, ve lo vedete con Dio e la giustizia divina”.