Ieri notte è morto Antonio Prisco, difensore dei diritti dei riders. Il 37enne di Napoli era responsabile della categoria per la Nidil Cgil che gli ha dedicato un post di cordoglio. “È con profondo dolore e tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del compagno Antonio Prisco, componente del direttivo della Nidil Cgil Napoli. Antonio era un rider. Con il lavoro e la sua passione, ha contribuito in maniera importante a svelare lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici governati da un freddo algoritmo. Ci mancherà Antonio, come compagno e come uomo, la sua allegria e il suo entusiasmo, la sua fragorosa risata, la sua sensibilità e la sua gentilezza, il suo coraggio, la sua onestà e la sua determinazione. È anche nel suo nome che continueremo a lottare. Alla sua famiglia, alla sua compagna e a tutti coloro che gli hanno voluto bene vanno le nostre condoglianze e la nostra sincera vicinanza. ‘Un passo indietro neanche per la rincorsa. Ciao Antonio, che la terra ti sia lieve“.

CORDOGLIO PER ANTONIO PRISCO IN TUTTA ITALIA

Anche la Nidil Cgil Roma e Lazio ha ricordato il difensore dei diritti dei riders. “Ci ha lasciati il compagno Antonio Prisco. Rider di Napoli, infaticabile organizzatore per NIdiL dei lavoratori del food delivery, negli ultimi anni e in particolare nell’ultimo periodo da quando aveva messo il suo impegno al servizio della nostra struttura per la realizzazione di una rete su tutto il territorio nazionale. Molti lo hanno conosciuto e apprezzato proprio in questa veste”. Il suo contributo alla causa di questi lavoratori è stato un tassello importante per il raggiungimento dei risultati ottenuti nella vertenza, pur non ancora definitivi e non ancora per tutti. Ci mancherà Antonio, come compagno e come uomo, la sua allegria e il suo entusiasmo, la sua fragorosa risata, la sua sensibilità. È anche nel suo nome che continueremo a lottare perché i rider abbiano una retribuzione dignitosa, tutele e diritti, maggiore sicurezza sul lavoro. Ciao Antonio, che la terra ti sia lieve!“