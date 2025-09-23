PUBBLICITÀ
L’arcobaleno senza tempesta, a Giugliano c’è voglia di pace

Redazione Internapoli
C’ una poesia di Gianni Rodari

intitolata «L’Arcobaleno» che dice:

Dopo la pioggia torna il sereno,

brilla in cielo l’arcobaleno:

è come un ponte imbandierato

e il sole vi passa, festeggiato.

È bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede – questo è il male

– soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa sì che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.

Gianni Rodari

A Giugliano è successo proprio così, ore 7 di questa mattina … «Un arcobaleno senza tempesta / questa sì che sarebbe una festa». Peccato che gli ultimi due versi siano così lontani dal realizzarsi: Sarebbe una festa per tutta la terra / fare la pace prima della guerra.

Prendiamolo comunque come un augurio per il nostro mondo martoriato dalle guerre.

G.D.

