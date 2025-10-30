PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestata Katia "La Nera": la regina della droga che aveva tra i...
CronacaCronaca nazionale

Arrestata Katia “La Nera”: la regina della droga che aveva tra i clienti giudici e politici

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Arrestata Katia
Arrestata Katia "La Nera": la regina della droga che aveva tra i clienti giudici e politici
PUBBLICITÀ

Katia Adragna, 46 anni detta ‘la Nera’, finita in carcere perché sarebbe stata a capo di una “cellula” dell’organizzazione “malavitosa” chiamata “la Nuova Barona” che portava avanti lo spaccio di droga a Milano, soprattutto di cocaina, per conto dei Calajò, gruppo criminale coi vertici già arrestati in passato, avrebbe avuto tra i suoi contatti “dei clienti ‘importanti’, che indicava essere avvocati, giudici, politici”.

Lo si legge nell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone, emessa dalla gip Mariolina Panasiti su richiesta dei pm della Dda milanese Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco nelle indagini dei Carabinieri, della Polizia penitenziaria, in collaborazione anche con la Polizia.

PUBBLICITÀ

In particolare, risulta che il fratello della 46enne, intercettato mentre parlava nella sua auto con la fidanzata, spiegava che la sorella “aveva eliminato, nell’ottobre 2024, dopo la spedizione dell’avviso di conclusione indagini nei confronti di alcuni personaggi a lei vicini” tutti “i contatti presenti nella rubrica del suo telefono, ad eccezione dei contatti dei clienti ‘importanti'”, in quanto “avrebbero potuto tornare utili”.

Intercettato il fratello della 46enne diceva: “… ma perché sopra c’ha gli avvocati, politici quindi c’ha tutte persone che a noi ci possono servire”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati