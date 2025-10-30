Arrestata Katia “La Nera”: la regina della droga che aveva tra i clienti giudici e politici

PUBBLICITÀ

Katia Adragna, 46 anni detta ‘la Nera’, finita in carcere perché sarebbe stata a capo di una “cellula” dell’organizzazione “malavitosa” chiamata “la Nuova Barona” che portava avanti lo spaccio di droga a Milano, soprattutto di cocaina, per conto dei Calajò, gruppo criminale coi vertici già arrestati in passato, avrebbe avuto tra i suoi contatti “dei clienti ‘importanti’, che indicava essere avvocati, giudici, politici”.

Lo si legge nell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone, emessa dalla gip Mariolina Panasiti su richiesta dei pm della Dda milanese Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco nelle indagini dei Carabinieri, della Polizia penitenziaria, in collaborazione anche con la Polizia.

In particolare, risulta che il fratello della 46enne, intercettato mentre parlava nella sua auto con la fidanzata, spiegava che la sorella “aveva eliminato, nell’ottobre 2024, dopo la spedizione dell’avviso di conclusione indagini nei confronti di alcuni personaggi a lei vicini” tutti “i contatti presenti nella rubrica del suo telefono, ad eccezione dei contatti dei clienti ‘importanti'”, in quanto “avrebbero potuto tornare utili”.

Intercettato il fratello della 46enne diceva: “… ma perché sopra c’ha gli avvocati, politici quindi c’ha tutte persone che a noi ci possono servire”.