Sequestro di persona e violenza in famiglia: arrestato vigile urbano in provincia di Caserta. IL NOME

E’ finito nei guai un maresciallo dei vigili di Piedimonte Matese, il 59enne Ferdinando Fantini, accusato di: Sequestro di persona, violenza privata, estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Come riportato da ‘Il Mattino’, da ieri l’uomo è agli arresti domiciliari a seguito di un’operazione degli agenti del commissariato di Telese, coordinati dal vice questore Flavio Tranquillo, che hanno agito, alle prime luci dell’alba, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa al termine dell’indagine condotta dalla Procura retta da Aldo Policastro. A far partire le indagini il ritrovamento, qualche settimana fa, di alcune foto compromettenti che hanno attirato l’attenzione degli agenti. Immagini tutt’altro che equivoche, avvalorate da voci, testimonianze e sospetti che da tempo avevano cominciato a circolare con insistenza in paese.

Tra le vittime, un uomo del piccolo borgo della valle telesina, conosciuto per il ruolo occupato nel mondo politico locale, e l’ex moglie dell’indagato. A far scattare l’uomo sarebbero stati quindi, probabilmente, un mix di voglia di vendetta e gelosia.