Arrestato turista milionario ad Ischia, era in vacanza dopo la truffa. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, su impulso della Direzione Centrale della Polizia Criminale – S.I.R.E.N.E., hanno individuato e arrestato Cristiano Augusto Morgado, un cittadino portoghese classe 77. L’uomo era in vacanza sull’isola ed era destinatario di una richiesta di arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria svizzera. Tra i reati contestati una truffa da un milione di franchi commessa sul territorio elvetico. Morgado è ora in attesa di estradizione.

L’ALTRA TRUFFA A ISCHIA

Erano quasi riusciti a rubare 4.500 euro a una anziana di Ischia e farla franca, ma sono stati bloccati dai carabinieri poco prima di lasciare l’isola e far perdere le proprie tracce. Due ragazzi di 17 anni erano riusciti a farsi consegnare il denaro da una 81enne. Le avevano telefonato spacciandosi per un nipote e facendole credere che i soldi servivano per l’acquisto di computer su internet.

La donna ha prima consegnato i soldi ma dopo, insospettita, ha chiamato il 112 fornendo ai carabinieri una descrizione dei 2 giovani finti corrieri che intanto avevano raggiunto il porto di Casamicciola dove avevano intenzione di imbarcarsi su un traghetto per Napoli. Qui sono stati raggiunti e fermati dai militari, che li hanno identificati e denunciati per concorso in truffa aggravata.