Arriva al cinema ‘Ag4in’, tutti i retroscena sul film del quarto scudetto del Napoli

PUBBLICITÀ

In arrivo nei maggiori cinema italiani il film sul quarto scudetto vinto dal Napoli. La Filmauro ha prodotto il documentario.

AG4IN

La società sportiva calcio Napoli ha annunciato che a partire dal 24 settembre 2025, sarà disponibile nelle maggiori sale dei cinema italiani “Ag4in” il film che riassume tutta la stagione 2024/2025, coronata dalla vittoria dello scudetto.

PUBBLICITÀ

Un mix di immagini inedite, interviste e momenti magici tutti da rivivere con la stessa emozione della prima volta. Tutti i gol più importanti e i momenti chiave che hanno portato la squadra di Antonio Conte alla conquista del quarto scudetto della storia napoletana.

Grazie alla direzione di Giuseppe Marco Albano e alla produzione della casa cinematografica di Aurelio De Laurentiis, tutti i tifosi potranno gioire nuovamente.

Dall’inizio turbolento di stagione fino al gol contro il Cagliari di Scott Mctominay che ha trascinato la squadra alla vetta della classifica.

Dove guardare il docufilm

La proiezione del film “Ag4in” è naturalmente programmata per la maggior parte dei cinema italiani, per permettere a tutti gli affezionati azzurri di gustarsi nuovamente le scene che hanno portato il Napoli sul tetto d’Italia per la seconda volta in 3 anni.

I cinema in Italia che proietteranno il film sullo scudetto sono visibili sulla pagina ufficiale della SSC Napoli. Le sale di Napoli sono:

–The Space Cinemas (24/09/2025)

–Metropolitan (24/09/2025)

–Modernissimo (24/09/2025)

–Plaza (24/09/2025)

–Vittoria (24/09/2025)

Senza escludere naturalmente tutte le province della Campania: partendo da Afragola con il cinema Happy, Portici, Nocera inferiore e tante altre.

Un’iniziativa di Aurelio De Laurentiis che sarà pronta ad accogliere ogni tipo di appassionato, dai più grandi ai più piccoli.

Dopo “Sarò con te”, il film evento per la vittoria del terzo scudetto del Napoli (disponibile su Netflix) Filmauro ha pensato di continuare sullo stesso filone per celebrare questa vittoria storica.

Prima con Spalletti come guida che ha riportato il Napoli in vetta dopo 33 anni, poi Antonio Conte che sta rendendo il Napoli una big.