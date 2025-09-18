De Laurentis a Sky Sport: “Ci auguriamo una bella prestazione, confido in Conte”

PUBBLICITÀ

Aurelio De Laurentis ha parlato nel pre-partita di Manchester City-Napoli. Il patron azzurro si è concesso per alcuni minuti ai microfoni di Sky Sport toccando vari temi a lui a cuore.

ADL: “Confido nella capacità di Conte e del gruppo squadra”

Il patron azzurro intervistato da Sky Sport ha dichiarato: “Abbiamo iniziato bene il campionato, stasera giocheremo con grande sentimento. Ci auguriamo una bellissima prestazione, ma andiamo cauti e non disperiamoci se le cose dovessero andare male”. De Laurentis ha poi elogiato Conte affermando: “Confido nel nostro tecnico e nel gruppo squadra, è importante come Conte ha assorbito la mentalità napoletana. Magari si sarà inquietato per la cessione di Kvara, ma non potevo rischiare con l’articolo 17. Alla fine devo dirlo, San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo portato a casa la vittoria”. Sul nuovo stadio ha invece detto: “Dobbiamo fare il nuovo stadio ma anche il centro sportivo, questo per completare il ciclo di crescita che in parte abbiamo già realizzato”.

