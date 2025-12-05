Arriva il senso unico per la ‘via dei pastori’, l’ordinanza del sindaco di Napoli

PUBBLICITÀ

Per garantire la sicurezza e una migliore fruizione della celebre “via dei pastori”, il sindaco Gaetano Manfredi ha istituito con ordinanza sindacale un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno nei giorni di maggiore affluenza.

𝗗𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 → 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗕𝗶𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗶/𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿𝗶

– 5, 6, 7, 8 dicembre 🕘 dalle 9:00 alle 20:00

𝗗𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗕𝗶𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗶/𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿𝗶 → 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼

– 12, 13, 14 dicembre

– 19, 20, 21, 22 dicembre

– dalle 9:00 alle 20:00

23 dicembre dalle 9:00 alle 14:00.

La misura è sperimentale e potrà essere integrata con ulteriori interventi in caso di criticità.

In occasione del lungo weekend dell’Immacolata, e in vista dell’elevato numero di visitatori attesi in città, il Comune di Napoli – attraverso la task force inter-assessorile che coinvolge Turismo, Igiene e Verde , Trasporti, Legalità e Polizia Locale – ha predisposto un articolato piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro. Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, tra il 6 dicembre e l’8 dicembre 2025, Napoli accoglierà circa 350.000 visitatori.

ACCOGLIENZA TURISTICA

Gli Infopoint cittadini resteranno regolarmente aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 10 alle 19, presso:

•Molo Angioino

•Piazza del Gesù

•Via Cesario Console (altezza Palazzo Salerno)

•Via Morghen

Sarà inoltre attivo un infopoint mobile a bordo di una minicar elettrica, che percorrerà il Centro Storico e il Lungomare, offrendo assistenza e informazioni ai turisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19.

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

Gli impianti saranno attivi dalle 9 alle 19, con:

•8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento

•5 postazioni mobili: 1 in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti (angolo via Fabio Filzi)

PULIZIA E DECORO URBANO

Asia Napoli ha attivato un piano straordinario di pulizia e decoro che interesserà tutta la città, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico

Svuotamento cestini e riassetto stradale

Previsti passaggi aggiuntivi pomeridiani e serali nelle zone più frequentate:

•San Ferdinando e Chiaia: via Toledo, via Chiaia, piazza Municipio, piazza dei Martiri, piazza San Pasquale

•Centro Storico: piazza del Gesù, via Benedetto Croce, San Domenico Maggiore, via Tribunali, via Duomo

•Mergellina e Posillipo

•Zona Museo, Sanità e Carlo III

•Area Stazione e Garibaldi

•Vomero – area pedonale

•Municipalità 6, 7, 8 e 9, con interventi straordinari anche presso strade mercatali e aree di forte afflusso.

Spazzamento meccanizzato

Dal 6 all’8 dicembre:

•tutti i giorni dalle 4.30 alle 10.30 nei Decumani (San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Tribunali, Nilo, Costantinopoli, Duomo)

•servizi pomeridiani nelle aree turistiche delle Municipalità 1, 2, 3 e 4

Spazzamento manuale

Incrementato il turno pomeridiano nel centro storico e commerciale: Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia.

Lavaggio stradale e pulizia campane

Interventi aggiuntivi di:

•lavaggio marciapiedi, aree pedonali e piazze, con prodotti sanificanti;

•pulizia sotto le campane stradali nelle zone più frequentate.

Raccolta dei cartoni

Nelle aree dello shopping natalizio:

•prelievi aggiuntivi pomeridiani, anche domenica e festivi

•rafforzamento del servizio per gestire l’aumento degli imballaggi.

TRASPORTI PUBBLICI, POTENZIATI I SERVIZI ANM

Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico dal 4 all’8 dicembre

Metropolitana linea 1 e le 4 funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, secondo le disponibilità del personale, offriranno un servizio fino alle 02:00 così come le principali linee bus di superficie, tram e filobus.

Sarà inoltre sperimentato il prolungamento dell’arco di servizio di linea 6 fine alle ore 21. Anche i parcheggi ANM di interscambio con il trasporto pubblico saranno aperti fino alle 2 per consentire di lasciare l’auto e poi spostarsi in città con metropolitana, funicolari, ascensori, bus e tram.