“Arrivano i carabinieri”, portiere del palazzo denunciato a Scampia

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Controlli straordinari nel quartiere Scampia da parte dei Carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa. Nei guai un 68enne, portiere dello stabile in cui vive il 67enne. L’uomo è stato denunciato per favoreggiamento poiché, secondo quanto accertato, avrebbe avvisato telefonicamente il condomino dell’arrivo dei Carabinieri.

Nel corso delle operazioni è stato arrestato Giuseppe Esposito, 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto circa 89 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti pari a 1.095 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

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L’attività di controllo ha portato anche alla denuncia di tre persone. Un 26enne di Casavatore è stato segnalato per il possesso di un bastone telescopico, mentre un 67enne residente in zona è stato denunciato per evasione, essendo risultato assente dal proprio domicilio nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il servizio rientra nelle attività di presidio e controllo del territorio disposte dall’Arma per garantire maggiore sicurezza nei quartieri cittadini e contrastare fenomeni di criminalità diffusa.