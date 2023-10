Incidente di Acerra, arrestato il conducente della seconda auto coinvolta: era positivo alla cocaina

PUBBLICITÀ

E’ stato posto in stato di fermo il 40enne M.D.L., il conducente dell’Opel Astra, la seconda auto coinvolta nell’incidente stradale di via Volturno ad Acerra avvenuto la scorsa notte e che ha causato la morte dei due coniugi Rino Losco, 65 anni, e Lina Iannone, 45, e il ferimento grave dei due loro bambini di 7 e 3 anni, ricoverati al Santobono di Napoli.

Arrestato il conducente della seconda auto coinvolta, era positivo alla cocaina

Il conducente dell’Opel Astra non sarebbe potuto stare al volante in quanto, dagli esami tossicologici effettuati nei momenti successivi all’incidente, sarebbe risultato positivo alla cocaina. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente e fare giustizia per le vittime. Si spera che i due bambini possano guarire completamente dalle loro ferite e ricevere tutto il supporto necessario per superare questo terribile evento.

La piccola ha riportato la frattura della milza e fratture multiple, mentre il bimbo fratture multiple e problemi polmonari, ma i medici si dicono fiduciosi sulla loro guarigione.

Devastante il dolore delle due famiglie. “Non si può morire così” si è limitata a scrivere la sorella della vittima, mentre la nipote le ha dedicato un bellissimo post. “Ritorna da noi, ritorna a risplendere le nostre giornate, ritorna a farci divertire,eri così solare…e per colpa di quella macchina sei volata in cielo”