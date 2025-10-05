PUBBLICITÀ
Assalto notturno al Loreto Mare, ladri inseguiti dalle guardie giurate

Nuova incursione notturna all’ospedale Loreto Mare di via Marina. Due uomini hanno scavalcato il muro di cinta e, utilizzando le scale antincendio, si sono introdotti nei reparti per tentare un nuovo furto.

Le guardie giurate sono intervenute rapidamente, hanno allertato la polizia e, armi in pugno, hanno dato la caccia ai ladri che sono riusciti a fuggire prima di essere bloccati. Chi era presente ha raccontato scene concitate tra i corridoi dell’ospedale.

Già settembre era stato un mese particolarmente difficile per la struttura, presa di mira da gruppi accampati nei dintorni in condizioni di degrado e indigenza.

 

