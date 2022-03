Accusato di essere il commercialista del clan Mallardo, assolto Alfredo Aprovitola: dissequestrati tutti i beni

Assolto per non aver commesso il fatto. Colpo di scena nel processo di Appello a carico di Alfredo Aprovitola, ritenuto dagli inquirenti il commercialista del clan Mallardo. La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione, ha accolto il ricorso dei legali Mario Griffo e Sabato Graziano ed ha assolto il 53enne. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a 7 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma la tesi è stata smontata dagli avvocati difensori. Restituiti ad Aprovitola anche tutti i beni finiti sotto chiave. Alfredo, laureato in Economia e Commercio, secondo l’accusa si sarebbe occupato della gestione delle varie attività imprenditoriali riconducibili al clan ed avrebbe assunto “l’incarico di commercialista delle varie attività imprenditoriali soprattutto nei settori immobiliare ed edilizio”.

A queste accuse si sono aggiunte le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, con indicazioni chiare e circostanziate della possibile gestione dei capitali illeciti del clan da parte dello stesso. A seguito del processo in Corte di Appello, però, il giudice ha ritenuto insussistenti le accuse a suo carico e lo ha assolto per non aver commesso il fatto.