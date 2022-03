Belen e Stefano a letto insieme, il video ‘senza veli’ pubblicato su Instagram

Ormai non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme e la passione tra loro sembra non essere mai svanita. Dopo aver passato l’ultimo weekend insieme sulla neve, a Courmayeur, i due pare abbiano passato anche (almeno) una notte insieme. La conferma arriva dal profilo Instagram della showgirl argentina, sul quale ieri sera è apparsa una storia che la ritrae a letto, sotto le coperte, insieme al ballerino napoletano. Di fatti che tra i due fosse scattata di nuovo la scintilla, nonostanti le smentite “di rito”, era palese.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il weekend romantico a Courmayeur

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul ritorno di fiamma per Belen e Stefano. Dopo essersi lasciati (per la seconda volta) Belen ha avuto una relazione, ormai conclusa, con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua prima figlia femmina, Luna Marì.

Da tempo però Belen e Stefano sono tornati a esser inseparabili, come confermato le immagini pubblicate da “Chi”. La showgirl argentina era infatti partita per Courmayeur per motivi di lavoro ed è stata raggiunta proprio da De Martino. La coppia ha trascorso una piccola e romantica vacanza in una baita sulle nevi, fra baci e risate.

Torna la fede di Stefano De Martino al dito di Belen Rodriguez

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez è comparsa su Instagram con la fede al dito insieme ad altri anelli che, secondo i bene informati, le sarebbero stati regalati nel corso degli anni da Stefano De Martino.