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Nel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d’organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2025.

Non c’è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda del piccolo Domenico. Emerge dagli ultimi dati del Centro nazionale trapianti.

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Aumentano le donazioni di organi dopo la morte di Domenico, la mamma: “Mi riempie di gioia”

«Gli ultimi dati aggiornati mostrano che dal 1/1 all’8/3 abbiamo avuto 340 donazioni, mentre nello stesso periodo ’25 erano state 316. Il tasso di opposizione nelle rianimazioni attualmente scende dal 27,7% al 26,9%. Anche i trapianti, sempre nel periodo 1/1-8/3, sono saliti dai 764 del ’25 gli 837 di oggi», afferma all’ANSA il direttore Giuseppe Feltrin.

«È una notizia che mi riempie di gioia. Ho sempre creduto nella donazione di organi, fino all’ultimo istante di vita di mio figlio ho chiesto e sperato che arrivasse un cuore nuovo. C’era il rischio che la tragedia di Domenico avesse un effetto negativo sulle donazioni, lo abbiamo temuto e invece non è stato così. È importante continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici», commenta la mamma Patrizia Mercolino.