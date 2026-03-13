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Aumentano le donazioni di organi dopo la morte di Domenico, la mamma: “Mi riempie di gioia”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Aumentano le donazioni di organi dopo la morte di Domenico, la mamma:
Aumentano le donazioni di organi dopo la morte di Domenico, la mamma: "Mi riempie di gioia"
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Nel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d’organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2025.

Non c’è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda del piccolo Domenico. Emerge dagli ultimi dati del Centro nazionale trapianti.

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Aumentano le donazioni di organi dopo la morte di Domenico, la mamma: “Mi riempie di gioia”

«Gli ultimi dati aggiornati mostrano che dal 1/1 all’8/3 abbiamo avuto 340 donazioni, mentre nello stesso periodo ’25 erano state 316. Il tasso di opposizione nelle rianimazioni attualmente scende dal 27,7% al 26,9%. Anche i trapianti, sempre nel periodo 1/1-8/3, sono saliti dai 764 del ’25 gli 837 di oggi», afferma all’ANSA il direttore Giuseppe Feltrin.

«È una notizia che mi riempie di gioia. Ho sempre creduto nella donazione di organi, fino all’ultimo istante di vita di mio figlio ho chiesto e sperato che arrivasse un cuore nuovo. C’era il rischio che la tragedia di Domenico avesse un effetto negativo sulle donazioni, lo abbiamo temuto e invece non è stato così. È importante continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici», commenta la mamma Patrizia Mercolino.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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