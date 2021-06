Si chiude per il momento il cerchio intorno ai 3 giovani autori di un furto su auto una mini car avvenuto ad Aversa nel tardo pomeriggio di ieri. Finiscono in manette in due ore. Si tratta di un 20enne ed un 19enne, entrambi di Napoli. Il terzo componente della banda, un 17enne originario della provincia di Napoli, deferito alla competente Procura dei Minorenni. E si indaga, poi, su altri colpi che potrebbero essere collegati alla gang.

LA GANG GIRAVA A BORDO DI UN’AUTO TOYOTA YARIS

Poco dopo le 18.00 di ieri, nella centrale via Salvo D’Acquisto, il trio a bordo di una Toyota Yaris, dopo un rapido sopralluogo, adocchiata una mini car in sosta, uno dei tre scende fugacemente dal mezzo ed in pochi istanti forza la portiera dell’auto ed insieme ai complici racimola quanto c’è nell’abitacolo: indumenti ed effetti personali, da qui la fuga. E’ stato un passante ad intravedere la scena allertando prontamente il 112.

L’evento non sorprendevano i carabinieri della Compagnia di Aversa che nel corso di questi giorni hanno predisposto mirati servizi tesi al contrasto dei furti su autovetture. Ricevuta la segnalazione, sono bastati pochi istanti agli uomini dell’Arma per chiudere le principali arterie del capoluogo normanno ed intercettare gli indagati sulla via Gramsci, nei pressi dell’ospedale, subito dopo le fasi del furto.

LA REFURTIVA

Le susseguenti operazioni di perquisizione personale e dell’auto, quindi, permettevano di rinvenire alcuni arnesi atti allo scasso. Oltre all’intera refurtiva: indumenti che gli autori del furto, successivamente riconosciuti da alcuni testimoni, avevano indossato per fugare ogni sospetto.

Dopo avere restituito il bottino alle vittime i carabinieri restringevano in regime di custodia precautelare presso i rispettivi domicili gli indagati maggiorenni. Su indicazione del PM della Procura di Napoli Nord, saranno condotti nella mattinata odierna innanzi al Tribunale per l’udienza di convalida. Successivamente sarà celebrato il del rito direttissimo nel corso del quale dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato in concorso.