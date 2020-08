Avellino baciata dalla Fortuna, vinti due milioni di euro al SuperEnalotto

La sestina del SuperEnalotto raggiunge i 23,6 milioni di euro. Come riporta l’AGIMEG due le vincite di prima categoria centrate finora nel 2020: da 67,2 milioni di La Spezia nel gennaio scorso; da 59,5 milioni realizzata a Sassari lo scorso luglio. Si tratta del terzo jackpot più alto d’Europa, dietro ai 75 milioni dell’Eurojackpot e ai 64 milioni dell’Euromillions.

Negli Usa invece occhi puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto 22 e 158 milioni di dollari. Nessun 6, nè 5+1 nell’ultimo concorso del Superenalotto. Centrati due “5” da 78.101,10 euro e un “5 Stella” da 1.952.527,50 euro.

La vincita con 1 Punti 5SS e 1 Punti 5 è stata realizzata a Roccabascerana (AV) presso il punto vendita Rendez Vous Caffè situato in Via Appia 141 tramite Quick Pick Multistella. La vincita con 1 Punti 5 realizzata a L’Aquila presso il punto vendita Edicola Iacone situato in Via Mausonia SNC tramite Schedina 5 Pannelli. La combinazione vincente è stata 21-37-40 46-69-80, Jolly: 3, SuperStar: 65.

