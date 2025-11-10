PUBBLICITÀ
HomeCronacaAvevano pinze e aghi chirurgici rubati, fermati 2 ricettatori a Napoli
CronacaCronaca locale

Avevano pinze e aghi chirurgici rubati, fermati 2 ricettatori a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Venerdì pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato due soggetti, di cui un 33enne napoletano e un 35enne pakistano, per ricettazione a Napoli
PUBBLICITÀ

Venerdì pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato due soggetti, di cui un 33enne napoletano e un 35enne pakistano, per ricettazione a Napoli. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Cupa Cintia, hanno notato i due uomini che si voltavano con fare sospetto, come se volessero eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e, dopo averli identificati, hanno accertato che i predetti stavano effettuando una compravendita di strumenti medici custoditi nel trolley del 35enne.

PUBBLICITÀ

A seguito del controllo, gli operatori hanno rinvenuto nel trolley 286 attrezzi medici, privi di idonea documentazione attestante l’acquisto, di cui il 35enne non ha saputo giustificare la provenienza. Il 33enne, invece, è stato trovato in possesso di 5 pinze emostatiche “mosquito” e 2 porta aghi, che lo stesso aveva appena acquistato. Per tali motivi, i due sono stato denunciati dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati