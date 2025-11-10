Avevano pinze e aghi chirurgici rubati, fermati 2 ricettatori a Napoli

PUBBLICITÀ

Venerdì pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato due soggetti, di cui un 33enne napoletano e un 35enne pakistano, per ricettazione a Napoli. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Cupa Cintia, hanno notato i due uomini che si voltavano con fare sospetto, come se volessero eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e, dopo averli identificati, hanno accertato che i predetti stavano effettuando una compravendita di strumenti medici custoditi nel trolley del 35enne.

A seguito del controllo, gli operatori hanno rinvenuto nel trolley 286 attrezzi medici, privi di idonea documentazione attestante l’acquisto, di cui il 35enne non ha saputo giustificare la provenienza. Il 33enne, invece, è stato trovato in possesso di 5 pinze emostatiche “mosquito” e 2 porta aghi, che lo stesso aveva appena acquistato. Per tali motivi, i due sono stato denunciati dal personale operante.