Banda del flex in azione a Mugnano: colpita gioielleria di Piazza Municipio

PUBBLICITÀ

Banda del flex in azione a Mugnano, colpita la gioielleria in via Roma 1 a pochi passi dal Municipio. L’episodio è accaduto alle prime luci dell’alba di giovedì 16 ottobre. Erano le 4.37 e Mugnano dormiva ancora. Non c’era nessuno per strada e le attività erano ben lontane dall’alzare le serrande. Era quello il momento in cui un’Alfa blu si è fermata davanti alla gioielleria Rosy Jewels. Dall’auto scendono tre uomini vestiti di nero e incappucciati, che scaricano degli attrezzi per il colpo: una cassa, un martello ed un flex.

Nel giro di pochi minuti riescono a forzare la serranda ed a introdursi all’interno dell’attività. I loro movimenti sono frenetici, cominciano a ripulire le vetrine. L’attimo dopo sono di nuovo fuori e risalgono sull’auto lasciando perdere le proprie tracce.

PUBBLICITÀ

La solidarietà dei cittadini di Mugnano

Tanti sono i commenti di solidarietà che hanno raggiunto i proprietari della gioielleria. “Mi spiace tantissimo – scrive Monica – Sacrifici di una vita spazzati via in mezz’ora. Pagheranno tutto”.

C’è anche chi chiede più sicurezza. “Sono sempre gli stessi che girano indisturbati a Mugnano – scrive Vincenzo – Non c’è nessuna presenza sul territorio da parte delle forze dell’ordine e nessuno che fa un 112 o 113… perché hanno impiegato parecchio tempo per entrare nel negozio. Chiediamo alla nostra amministrazione di prendere atto che sul territorio mugnanese ci sono questi elementi e che si prendano le giuste contromisure”.

L’ipotesi

Ad agire, probabilmente, è la stessa banda che ha svaligiato nella notte il Bar Marconi a Giugliano. Stessa auto, stesso metodo. Carabinieri e polizia sono sulle loro tracce